7.62020, Die Känguru-Chroniken
Комедии88 мин18+
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Осторожно, Кенгуру! (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Марк — музыкант, живущий в заброшенной квартире в Берлине. Однажды раздается звонок в дверь, и он оказывается лицом к лицу с говорящим Кенгуру. Быстро убедив Марка, что вместе им будет гораздо веселее, Кенгуру без дальнейших церемоний переезжает в его холостяцкое жилье. С этого момента он начинает править жизнью Марка, задавая ему философские вопросы и доставляя им обоим всевозможные неприятности. При этом Кенгуру помогает ему справиться с природной застенчивостью и в конечном итоге завоевать внимание любимой девушки и стать местным героем, раскрыв заговор строительной мафии.
Осторожно, Кенгуру! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дани
Леви
- ДШАктёр
Дмитрий
Шаад
- РТАктриса
Розалия
Томас
- АМАктёр
Аднан
Марал
- ФМАктёр
Фолькер
Михаловски
- ТСАктёр
Тим
Сейфи
- КЭАктриса
Кармен-Майя
Энтони
- Актриса
Беттина
Лампрехт
- ХХАктёр
Хенри
Хюбхен
- МКАктёр
Марк-Уве
Клинг
- МКСценарист
Марк-Уве
Клинг
- Продюсер
Штефан
Арндт
- АЭПродюсер
Антонио
Эксакостос
- МКПродюсер
Марк-Уве
Клинг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ЛБХудожница
Лусия
Батес