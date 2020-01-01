Осторожно, Кенгуру!
Wink
Фильмы
Осторожно, Кенгуру!
7.62020, Die Känguru-Chroniken
Комедии88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Осторожно, Кенгуру! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Марк — музыкант, живущий в заброшенной квартире в Берлине. Однажды раздается звонок в дверь, и он оказывается лицом к лицу с говорящим Кенгуру. Быстро убедив Марка, что вместе им будет гораздо веселее, Кенгуру без дальнейших церемоний переезжает в его холостяцкое жилье. С этого момента он начинает править жизнью Марка, задавая ему философские вопросы и доставляя им обоим всевозможные неприятности. При этом Кенгуру помогает ему справиться с природной застенчивостью и в конечном итоге завоевать внимание любимой девушки и стать местным героем, раскрыв заговор строительной мафии.

Осторожно, Кенгуру! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Осторожно, Кенгуру!»

Всё