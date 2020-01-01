Осторожно, Кенгуру! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Марк — музыкант, живущий в заброшенной квартире в Берлине. Однажды раздается звонок в дверь, и он оказывается лицом к лицу с говорящим Кенгуру. Быстро убедив Марка, что вместе им будет гораздо веселее, Кенгуру без дальнейших церемоний переезжает в его холостяцкое жилье. С этого момента он начинает править жизнью Марка, задавая ему философские вопросы и доставляя им обоим всевозможные неприятности. При этом Кенгуру помогает ему справиться с природной застенчивостью и в конечном итоге завоевать внимание любимой девушки и стать местным героем, раскрыв заговор строительной мафии.



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