Осторожно, двери закрываются!
Актёры и съёмочная группа фильма «Осторожно, двери закрываются!»

Режиссёры

Питер Хауит

Питер Хауит

Peter Howitt
Режиссёр

Актёры

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

Gwyneth Paltrow
Актриса
Джон Ханна

Джон Ханна

John Hannah
Актёр
Джон Линч

Джон Линч

John Lynch
Актёр
Джинн Трипплхорн

Джинн Трипплхорн

Jeanne Tripplehorn
Актриса
Зара Тернер

Зара Тернер

Zara Turner
Актриса
Дуглас МакФерран

Дуглас МакФерран

Douglas McFerran
Актёр
Пол Брайтвелл

Пол Брайтвелл

Paul Brightwell
Актёр
Нина Янг

Нина Янг

Nina Young
Актриса
Вирджиния МакКенна

Вирджиния МакКенна

Virginia McKenna
Актриса
Кевин Макнэлли

Кевин Макнэлли

Kevin McNally
Актёр
Пол Стэйси

Пол Стэйси

Paul Stacey
Актёр
Питер Хауит

Питер Хауит

Peter Howitt
Актёр
Джоэнна Рот

Джоэнна Рот

Joanna Roth
Актриса
Нил Стьюк

Нил Стьюк

Neil Stuke
Актёр
Эвелин Дуа

Эвелин Дуа

Evelyn Duah
Актриса
Линда Бротон

Линда Бротон

Linda Broughton
Актриса
Шарлотта Фрайер

Шарлотта Фрайер

Charlotte Fryer
Актриса
Филип Миллер

Филип Миллер

Pip Miller
Актёр
Кристофер Вилльерс

Кристофер Вилльерс

Christopher Villiers
Актёр
Элла Джонс

Элла Джонс

Ella Jones
Актриса
Джули Макдауэлл

Джули Макдауэлл

Julie McDowell
Актриса
Дэвид Бёрроус-Сатклифф

Дэвид Бёрроус-Сатклифф

David Burrows-Sutcliffe
Актёр
Карлтон Джарвис

Карлтон Джарвис

Carlton Jarvis
Актёр
Бэрри Ли-Томас

Бэрри Ли-Томас

Barry Lee-Thomas
Актёр
Тим Пакэм

Тим Пакэм

Tim Packham
Актёр
Алекс Рейд

Алекс Рейд

Alexander Reid
Актёр
Вивьенн Соан

Вивьенн Соан

Vivienne Soan
Актриса

Сценаристы

Питер Хауит

Питер Хауит

Peter Howitt
Сценарист

Продюсеры

Филиппа Брейтуэйт

Филиппа Брейтуэйт

Philippa Braithwaite
Продюсер
Уильям Хорберг

Уильям Хорберг

William Horberg
Продюсер
Сидни Поллак

Сидни Поллак

Sydney Pollack
Продюсер

Монтажёры

Джон Смит

Джон Смит

John Smith
Монтажёр

Операторы

Реми Адефаразин

Реми Адефаразин

Remi Adefarasin
Оператор

Композиторы

Дэвид Хиршфелдер

Дэвид Хиршфелдер

David Hirschfelder
Композитор