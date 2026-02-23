Фильм Осторожно, двери закрываются!
1997, Sliding Doors
Фэнтези, Драма18+
О фильме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПХРежиссёр
Питер
Хауит
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Джон
Ханна
- ДЛАктёр
Джон
Линч
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- ЗТАктриса
Зара
Тернер
- ДМАктёр
Дуглас
МакФерран
- ПБАктёр
Пол
Брайтвелл
- НЯАктриса
Нина
Янг
- ВМАктриса
Вирджиния
МакКенна
- КМАктёр
Кевин
Макнэлли
- ПСАктёр
Пол
Стэйси
- ПХАктёр
Питер
Хауит
- ДРАктриса
Джоэнна
Рот
- НСАктёр
Нил
Стьюк
- ЭДАктриса
Эвелин
Дуа
- ЛБАктриса
Линда
Бротон
- ШФАктриса
Шарлотта
Фрайер
- ФМАктёр
Филип
Миллер
- КВАктёр
Кристофер
Вилльерс
- ЭДАктриса
Элла
Джонс
- ДМАктриса
Джули
Макдауэлл
- ДБАктёр
Дэвид
Бёрроус-Сатклифф
- КДАктёр
Карлтон
Джарвис
- БЛАктёр
Бэрри
Ли-Томас
- ТПАктёр
Тим
Пакэм
- АРАктёр
Алекс
Рейд
- ВСАктриса
Вивьенн
Соан
- ПХСценарист
Питер
Хауит
- ФБПродюсер
Филиппа
Брейтуэйт
- Продюсер
Уильям
Хорберг
- Продюсер
Сидни
Поллак
- ДСМонтажёр
Джон
Смит
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер