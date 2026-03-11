Остерегайся озера (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Lake
Ужасы, Триллер18+
Табита — новая ученица в школе, которая привлекает внимание местного популярного футболиста. Это делает её врагом капитана школьной команды чирлидеров, и та с подругами заманивает Табиту к уединённому озеру. Коварные девушки оставляют Табиту в одиночестве на озере ночью. В результате двое неизвестных нападают на неё, убивают её и избавляются от тела, бросив его в озеро. Но нечто возвращает Табиту к жизни, чтобы она могла отомстить.
4.1 КиноПоиск
2.5 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эльгин
Кехилл
- ДЛАктёр
Джонатан
Липники
- СГАктёр
Стив
Гликман
- ЭМАктриса
Эллисон
Мари Волк
- МФАктриса
Минди
Фолкнер
- РБАктёр
Рон
Буркхардт
- ЛБАктриса
Луба
Босиан
- ВБАктриса
Вивьенн
Берсин
- АЛАктёр
Аарон
Ладе
- ДБАктёр
Джо
Босиан
- БДАктёр
Бен
Джонсон
- АМАктёр
Артур
Мартинес
- ЭКСценарист
Эльгин
Кехилл
- ВВСценарист
Венди
Винтерборн
- ЭКПродюсер
Эльгин
Кехилл
- КСПродюсер
Каден
Синнер
- ТДПродюсер
Трой
Дэйтон
- ПДПродюсер
Патти
Дэйтон