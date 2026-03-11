Остерегайся озера
Остерегайся озера

Остерегайся озера (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Lake
Ужасы, Триллер18+

О фильме

Табита — новая ученица в школе, которая привлекает внимание местного популярного футболиста. Это делает её врагом капитана школьной команды чирлидеров, и та с подругами заманивает Табиту к уединённому озеру. Коварные девушки оставляют Табиту в одиночестве на озере ночью. В результате двое неизвестных нападают на неё, убивают её и избавляются от тела, бросив его в озеро. Но нечто возвращает Табиту к жизни, чтобы она могла отомстить.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
2.5 IMDb

