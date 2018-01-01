Wink
Фильмы
Оставшийся в тени
Актёры и съёмочная группа фильма «Оставшийся в тени»

Актёры и съёмочная группа фильма «Оставшийся в тени»

Режиссёры

Джон Боултинг

John Boulting
Режиссёр

Актёры

Роберт Донат

Robert Donat
АктёрWilliam Friese-Greene
Мария Шелл

Maria Schell
АктрисаHelena Friese-Greene
Маргарет Джонстон

Margaret Johnston
АктрисаEdith Friese-Greene
Рене Эшерсон

Renée Asherson
АктрисаMiss Tagg (в титрах: Renee Asherson)
Ричард Аттенборо

Richard Attenborough
АктёрJack Carter
Роберт Битти

Robert Beatty
АктёрLord Beaverbrook
Мартин Бодди

Martin Boddey
АктёрSitter in Bath Studio
Эдвард Чэпман

Edward Chapman
АктёрFather in Family Group
Джон Чарльзуорт

John Charlesworth
АктёрGraham Friese-Greene
Морис Колборн

Maurice Colbourne
АктёрBride's Father in Wedding Group
Роланд Калвер

Roland Culver
Актёр1st Company Promoter
Джон Ховард Дейвис

John Howard Davies
АктёрMaurice Friese-Greene
Майкл Дэнисон

Michael Denison
АктёрReporter
Джоан Даулинг

Joan Dowling
АктрисаMaggie
Генри Эдвардс

Henry Edwards
АктёрButler at Fox Talbot's
Мэри Эллис

Mary Ellis
АктрисаMrs. Nell Collings
Марджори Филдинг

Marjorie Fielding
АктрисаElderly Viscountess
Роберт Флеминг

Robert Flemyng
АктёрDoctor in Surgery
Лео Генн

Leo Genn
АктёрMaida Vale Doctor
Мариус Горинг

Marius Goring
АктёрHouse Agent
Эверли Грегг

Everley Gregg
АктрисаBridegroom's Mother in Wedding Group
Джойс Гринфел

Joyce Grenfell
АктрисаMrs. Claire
Робертсон Хэа

Robertson Hare
АктёрSitter in Bath Studio
Кэтлин Харрисон

Kathleen Harrison
АктрисаMother in Family Group
Уильям Хартнелл

William Hartnell
АктёрRecruiting Sergeant
Джоан Хиксон

Joan Hickson
АктрисаMrs. Stukely
Тора Хёрд

Thora Hird
АктрисаDoctor's Housekeeper
Стэнли Холлоуэй

Stanley Holloway
АктёрBroker's Man
Патрик Холт

Patrick Holt
АктёрSitter in Bath Studio
Майкл Хордерн

Michael Hordern
АктёрOfficial Receiver
Джек Халберт

Jack Hulbert
Актёр1st Holborn Policeman
Сидни Джеймс

Sidney James
АктёрSergeant in Storeroom (в титрах: Sydney James)
Глинис Джонс

Glynis Johns
АктрисаMay Jones
Мервин Джонс

Mervyn Johns
АктёрGoitz
Бэрри Джонс

Barry Jones
АктёрBath Doctor
Питер Джонс

Peter Jones
АктёрIndustry Man
Джеймс Кенни

James Kenney
АктёрKenneth Friese-Greene
Энн Ланкастер

Ann Lancaster
АктрисаBridesmaid in Wedding Group
Херберт Ломас

Herbert Lomas
АктёрWarehouse Manager
Джон Лонгден

John Longden
АктёрSpeaker in Connaught Rooms
Бесси Лав

Bessie Love
АктрисаBride's Mother in Wedding Group
Майлз Маллесон

Miles Malleson
АктёрOrchestra Conductor
Гэрри Марш

Garry Marsh
Актёр2nd Company Promoter
Мьюир Матисон

Muir Mathieson
АктёрSir Arthur Sullivan
А.Э. Мэтьюз

A.E. Matthews
АктёрOld Gentleman
Бернард Майлз

Bernard Miles
АктёрCousin Alfred
Ричард Мердок

Richard Murdoch
АктёрSitter in Bath Studio
Джон МакКаллум

John McCallum
АктёрSitter in Bath Studio
Лоуренс Оливье

Laurence Olivier
АктёрPolice Constable 94-B

Сценаристы

Эрик Эмблер

Eric Ambler
Сценарист

Продюсеры

Роналд Ним

Ronald Neame
Продюсер

Операторы

Джек Кардифф

Jack Cardiff
Оператор