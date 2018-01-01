Актёры и съёмочная группа фильма «Оставшийся в тени»

WinkФильмыОставшийся в тениАктёры и съёмочная группа фильма «Оставшийся в тени»
Режиссёры
Актёры
АктёрWilliam Friese-Greene
Роберт ДонатRobert Donat
АктрисаHelena Friese-Greene
Мария ШеллMaria Schell
АктрисаEdith Friese-Greene
Маргарет ДжонстонMargaret Johnston
АктрисаMiss Tagg (в титрах: Renee Asherson)
Рене ЭшерсонRenée Asherson
АктёрJack Carter
Ричард АттенбороRichard Attenborough
АктёрLord Beaverbrook
Роберт БиттиRobert Beatty
АктёрSitter in Bath Studio
Мартин БоддиMartin Boddey
АктёрFather in Family Group
Эдвард ЧэпманEdward Chapman
АктёрGraham Friese-Greene
Джон ЧарльзуортJohn Charlesworth
АктёрBride's Father in Wedding Group
Морис КолборнMaurice Colbourne
Актёр1st Company Promoter
Роланд КалверRoland Culver
АктёрMaurice Friese-Greene
Джон Ховард ДейвисJohn Howard Davies
АктёрReporter
Майкл ДэнисонMichael Denison
АктрисаMaggie
Джоан ДаулингJoan Dowling
АктёрButler at Fox Talbot's
Генри ЭдвардсHenry Edwards
АктрисаMrs. Nell Collings
Мэри ЭллисMary Ellis
АктрисаElderly Viscountess
Марджори ФилдингMarjorie Fielding
АктёрDoctor in Surgery
Роберт ФлемингRobert Flemyng
АктёрMaida Vale Doctor
Лео ГеннLeo Genn
АктёрHouse Agent
Мариус ГорингMarius Goring
АктрисаBridegroom's Mother in Wedding Group
Эверли ГреггEverley Gregg
АктрисаMrs. Claire
Джойс ГринфелJoyce Grenfell
АктёрSitter in Bath Studio
Робертсон ХэаRobertson Hare
АктрисаMother in Family Group
Кэтлин ХаррисонKathleen Harrison
АктёрRecruiting Sergeant
Уильям ХартнеллWilliam Hartnell
АктрисаMrs. Stukely
Джоан ХиксонJoan Hickson
АктрисаDoctor's Housekeeper
Тора ХёрдThora Hird
АктёрBroker's Man
Стэнли ХоллоуэйStanley Holloway
АктёрSitter in Bath Studio
Патрик ХолтPatrick Holt
АктёрOfficial Receiver
Майкл ХордернMichael Hordern
Актёр1st Holborn Policeman
Джек ХалбертJack Hulbert
АктёрSergeant in Storeroom (в титрах: Sydney James)
Сидни ДжеймсSidney James
АктрисаMay Jones
Глинис ДжонсGlynis Johns
АктёрGoitz
Мервин ДжонсMervyn Johns
АктёрBath Doctor
Бэрри ДжонсBarry Jones
АктёрIndustry Man
Питер ДжонсPeter Jones
АктёрKenneth Friese-Greene
Джеймс КенниJames Kenney
АктрисаBridesmaid in Wedding Group
Энн ЛанкастерAnn Lancaster
АктёрWarehouse Manager
Херберт ЛомасHerbert Lomas
АктёрSpeaker in Connaught Rooms
Джон ЛонгденJohn Longden
АктрисаBride's Mother in Wedding Group
Бесси ЛавBessie Love
АктёрOrchestra Conductor
Майлз МаллесонMiles Malleson
Актёр2nd Company Promoter
Гэрри МаршGarry Marsh
АктёрSir Arthur Sullivan
Мьюир МатисонMuir Mathieson
АктёрOld Gentleman
А.Э. МэтьюзA.E. Matthews
АктёрCousin Alfred
Бернард МайлзBernard Miles
АктёрSitter in Bath Studio
Ричард МердокRichard Murdoch
АктёрSitter in Bath Studio
Джон МакКаллумJohn McCallum
АктёрPolice Constable 94-B