Фильм Оставшийся в тени

Фильм посвящен трагической судьбе изобретателя первой в мире кинокамеры Уильяма Фриз-Грина. Свою деятельность Фриз-Грин начал в одной из фотостудий Бристоля и вскоре завоевал признание своими талантливыми снимками. Но ему хочется воспроизвести жизнь в движении. После долгих усилий ему удалось создать необходимый аппарат, но им никто не заинтересовался и бедность не покидала семейство Фриз-Гринов. Он похоронил первую жену, а вторая ушла, не вынеся постоянной нужды. Сыновья вступили в армию во время Первой мировой войны, и Фриз-Грин умер в полной неизвестности, одиноким, без всяких средств к существованию.

