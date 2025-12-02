Фильм Оставшийся в тени
1951, The Magic Box
Драма18+
О фильме
Фильм посвящен трагической судьбе изобретателя первой в мире кинокамеры Уильяма Фриз-Грина. Свою деятельность Фриз-Грин начал в одной из фотостудий Бристоля и вскоре завоевал признание своими талантливыми снимками. Но ему хочется воспроизвести жизнь в движении. После долгих усилий ему удалось создать необходимый аппарат, но им никто не заинтересовался и бедность не покидала семейство Фриз-Гринов. Он похоронил первую жену, а вторая ушла, не вынеся постоянной нужды. Сыновья вступили в армию во время Первой мировой войны, и Фриз-Грин умер в полной неизвестности, одиноким, без всяких средств к существованию.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Рейтинг
7.0 IMDb
- ДБРежиссёр
Джон
Боултинг
- РДАктёр
Роберт
Донат
- МШАктриса
Мария
Шелл
- МДАктриса
Маргарет
Джонстон
- РЭАктриса
Рене
Эшерсон
- РААктёр
Ричард
Аттенборо
- РБАктёр
Роберт
Битти
- МБАктёр
Мартин
Бодди
- ЭЧАктёр
Эдвард
Чэпман
- ДЧАктёр
Джон
Чарльзуорт
- МКАктёр
Морис
Колборн
- РКАктёр
Роланд
Калвер
- ДХАктёр
Джон
Ховард Дейвис
- МДАктёр
Майкл
Дэнисон
- ДДАктриса
Джоан
Даулинг
- ГЭАктёр
Генри
Эдвардс
- МЭАктриса
Мэри
Эллис
- МФАктриса
Марджори
Филдинг
- РФАктёр
Роберт
Флеминг
- ЛГАктёр
Лео
Генн
- МГАктёр
Мариус
Горинг
- ЭГАктриса
Эверли
Грегг
- ДГАктриса
Джойс
Гринфел
- РХАктёр
Робертсон
Хэа
- КХАктриса
Кэтлин
Харрисон
- УХАктёр
Уильям
Хартнелл
- ДХАктриса
Джоан
Хиксон
- ТХАктриса
Тора
Хёрд
- СХАктёр
Стэнли
Холлоуэй
- ПХАктёр
Патрик
Холт
- МХАктёр
Майкл
Хордерн
- ДХАктёр
Джек
Халберт
- СДАктёр
Сидни
Джеймс
- ГДАктриса
Глинис
Джонс
- МДАктёр
Мервин
Джонс
- БДАктёр
Бэрри
Джонс
- ПДАктёр
Питер
Джонс
- ДКАктёр
Джеймс
Кенни
- ЭЛАктриса
Энн
Ланкастер
- ХЛАктёр
Херберт
Ломас
- ДЛАктёр
Джон
Лонгден
- БЛАктриса
Бесси
Лав
- ММАктёр
Майлз
Маллесон
- ГМАктёр
Гэрри
Марш
- ММАктёр
Мьюир
Матисон
- АМАктёр
А.Э.
Мэтьюз
- БМАктёр
Бернард
Майлз
- РМАктёр
Ричард
Мердок
- ДМАктёр
Джон
МакКаллум
- ЛОАктёр
Лоуренс
Оливье
- ЭЭСценарист
Эрик
Эмблер
- РНПродюсер
Роналд
Ним
- ДКОператор
Джек
Кардифф