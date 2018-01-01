Wink
Фильмы
Оставленные
Актёры и съёмочная группа фильма «Оставленные»

Актёры и съёмочная группа фильма «Оставленные»

Режиссёры

Александр Пэйн

Александр Пэйн

Alexander Payne
Режиссёр

Актёры

Пол Джаматти

Пол Джаматти

Paul Giamatti
АктёрProfessor Paul Hunham
Доминик Сесса

Доминик Сесса

Dominic Sessa
АктёрAngus Tully
Давайн Джой Рэндольф

Давайн Джой Рэндольф

Da'Vine Joy Randolph
АктрисаMary Lamb
Кэрри Престон

Кэрри Престон

Carrie Preston
АктрисаMiss Lydia Crane
Брейди Хепнер

Брейди Хепнер

Brady Hepner
АктёрTeddy Kountze
Иэн Долли

Иэн Долли

Ian Dolley
АктёрAlex Ollerman
Джим Каплан

Джим Каплан

Jim Kaplan
АктёрYe-Joon Park
Майкл Провост

Майкл Провост

Michael Provost
АктёрJason Smith
Эндрю Гарман

Эндрю Гарман

Andrew Garman
АктёрDr. Hardy Woodrup
Нахим Гарсиа

Нахим Гарсиа

Naheem Garcia
АктёрDanny
Стивен Торн

Стивен Торн

Stephen Thorne
АктёрThomas Tully
Джиллиан Вигмэн

Джиллиан Вигмэн

Gillian Vigman
АктрисаJudy Clotfelter
Тейт Донован

Тейт Донован

Tate Donovan
АктёрStanley Clotfelter
Дарби Лили Ли-Стэк

Дарби Лили Ли-Стэк

Darby Lee-Stack
АктрисаElise

Сценаристы

Дэвид Хемингсон

Дэвид Хемингсон

David Hemingson
Сценарист

Продюсеры

Билл Блок

Билл Блок

Bill Block
Продюсер
Дэвид Хемингсон

Дэвид Хемингсон

David Hemingson
Продюсер
Эндрю Голов

Эндрю Голов

Andrew Golov
Продюсер
Марк Джонсон

Марк Джонсон

Mark Johnson
Продюсер

Художники

Венди Чак

Венди Чак

Wendy Chuck
Художница
Маркус Уиттман

Маркус Уиттман

Markus Wittmann
Художник

Монтажёры

Кевин Тент

Кевин Тент

Kevin Tent
Монтажёр

Операторы

Эйгил Брилд

Эйгил Брилд

Eigil Bryld
Оператор