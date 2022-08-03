Оставленные (фильм, 2014) смотреть онлайн

Фильм «Оставленные» 2014 года — фантастический триллер о внезапном исчезновении миллионов людей по всему миру.



Из пассажирского самолета, летящего из Нью-Йорка в Лондон, во время рейса пропадают десятки пассажиров и второй пилот. После себя они оставляют только одежду и личные вещи. На земле ситуация ничуть не лучше: люди исчезают прямо с улиц, автомобили врезаются друг в друга, города охватывает паника. Капитан воздушного судна Рэйфорд Стил вместе со стюардессой и оставшимися пассажирами пытается посадить самолет, одновременно осознавая, что стал свидетелем чего-то сверхъестественного.



В основу картины режиссера Вика Армстронга легла эсхатологическая концепция некоторых христиан: якобы наступит момент, когда все праведники исчезнут, а оставшиеся на Земле грешники переживут апокалипсис. Смотреть фильм «Оставленные» будет интересно зрителям, которые ищут не просто зрелищный триллер, а кино о судьбе, выборе и вере.

