Оставленные (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Оставленные» 2014 года — фантастический триллер о внезапном исчезновении миллионов людей по всему миру.
Из пассажирского самолета, летящего из Нью-Йорка в Лондон, во время рейса пропадают десятки пассажиров и второй пилот. После себя они оставляют только одежду и личные вещи. На земле ситуация ничуть не лучше: люди исчезают прямо с улиц, автомобили врезаются друг в друга, города охватывает паника. Капитан воздушного судна Рэйфорд Стил вместе со стюардессой и оставшимися пассажирами пытается посадить самолет, одновременно осознавая, что стал свидетелем чего-то сверхъестественного.
В основу картины режиссера Вика Армстронга легла эсхатологическая концепция некоторых христиан: якобы наступит момент, когда все праведники исчезнут, а оставшиеся на Земле грешники переживут апокалипсис. Смотреть фильм «Оставленные» будет интересно зрителям, которые ищут не просто зрелищный триллер, а кино о судьбе, выборе и вере.
СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- ВАРежиссёр
Вик
Армстронг
- Актёр
Николас
Кейдж
- ЧМАктёр
Чад
Майкл Мюррэй
- КТАктриса
Касси
Томсон
- Актриса
Никки
Уилан
- ДСАктриса
Джордин
Спаркс
- Актриса
Лиа
Томпсон
- ГГАктёр
Гэри
Граббс
- Актёр
Куинтон
Аарон
- МКАктёр
Мартин
Клебба
- ДРАктриса
Джорджина
Роулингс
- ПЛСценарист
Пол
Лалонд
- ДПСценарист
Джон
Патус
- ТЛСценарист
Тим
ЛаХэй
- ДБСценарист
Джерри
Б. Дженкинс
- ПЛПродюсер
Пол
Лалонд
- ДБПродюсер
Джеймс
Брюс IV
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ДНОператор
Джек
Н. Грин