Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной (фильм, 2007) смотреть онлайн

Два закадычных друга Зиновий и Толян во время подледной рыбной ловли случайно оказываются на небольшой льдине, дрейфующей в открытое море. Ни мобильников, ни радиостанций, ни людей, только старенькая Нива с горе-рыбаками на плавучем острове.



Льдина тает, а шансов на спасение почти нет. В этой драматической ситуации Зиновий и Толян не отчаиваются, а по-прежнему ловят рыбу. Ночуя в машине, они рассуждают за что им такое наказание. Оказывается, этим двум пройдохам-авантюристам есть что вспомнить, ведь за плечами череда невероятных историй…



Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.