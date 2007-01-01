Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной
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Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной

Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной
Комедия75 мин18+

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О фильме

Два закадычных друга Зиновий и Толян во время подледной рыбной ловли случайно оказываются на небольшой льдине, дрейфующей в открытое море. Ни мобильников, ни радиостанций, ни людей, только старенькая Нива с горе-рыбаками на плавучем острове.

Льдина тает, а шансов на спасение почти нет. В этой драматической ситуации Зиновий и Толян не отчаиваются, а по-прежнему ловят рыбу. Ночуя в машине, они рассуждают за что им такое наказание. Оказывается, этим двум пройдохам-авантюристам есть что вспомнить, ведь за плечами череда невероятных историй…

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.8 IMDb