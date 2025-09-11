Оскар
Оскар

Оскар (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Oscar
Комедия, Криминал12+

О фильме

У постели умирающего отца гангстер обещает прекратить преступную жизнь и стать легальным бизнесменом. Но невыносимая путаница и хаос в его доме приводят к тому, что «завязать» оказывается самой сложной работенкой из всех, что ему удавалось провернуть...

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оскар»