Оскар (фильм, 1991) смотреть онлайн

У постели умирающего отца гангстер обещает прекратить преступную жизнь и стать легальным бизнесменом. Но невыносимая путаница и хаос в его доме приводят к тому, что «завязать» оказывается самой сложной работенкой из всех, что ему удавалось провернуть...

