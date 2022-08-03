Wink
Фильмы
Оружие второй мировой войны. Часть 3

Оружие второй мировой войны. Часть 3 (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Weapons of World War II 3
Документальный70 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В летописях войн ХХ столетия Вторая Мировая предстает как самая масштабная и разрушительная из всех войн. Именно в это время подъем военной промышленности и создание самых смертоносных видов оружия достигли своего пика. В этом документальном фильме мы рассмотрим развитие каждой из систем вооружения, от начала войны до ее кульминации в 1945 году.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг