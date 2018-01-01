Wink
Фильмы
Орфей
Актёры и съёмочная группа фильма «Орфей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Орфей»

Режиссёры

Жан Кокто

Жан Кокто

Jean Cocteau
Режиссёр

Актёры

Жан Маре

Жан Маре

Jean Marais
Актёр
Франсуа Перье

Франсуа Перье

François Périer
Актёр
Мария Казарес

Мария Казарес

María Casares
Актриса
Мари Деа

Мари Деа

Marie Déa
Актриса
Анри Кремьё

Анри Кремьё

Henri Crémieux
Актёр
Жюльет Греко

Жюльет Греко

Juliette Gréco
Актриса
Роже Блен

Роже Блен

Roger Blin
Актёр
Эдуард Дермит

Эдуард Дермит

Edouard Dermithe
Актёр
Андре Карнеж

Андре Карнеж

André Carnège
Актёр
Рене Ворм

Рене Ворм

René Worms
Актёр

Сценаристы

Жан Кокто

Жан Кокто

Jean Cocteau
Сценарист

Продюсеры

Андре Полве

Андре Полве

André Paulvé
Продюсер

Композиторы

Жорж Орик

Жорж Орик

Georges Auric
Композитор