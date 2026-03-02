Опустошение
Опустошение

Опустошение (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Havoc
Боевик, Криминал18+

О фильме

Расследуя убийство молодого криминального босса иего окружения, детектив Уокер выясняет, чтов момент преступления тамнаходился Чарли—сын кандидата вмэры, скоторым укопа давние коррупционные отношения. Уокер пытается разыскать ставшего главным подозреваемым Чарли иего девушку, прежде чемдо нихдоберутся егоколлеги, аиз Азии прибывает глава триады имать убитого ствёрдым намерением покарать виновных.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Криминал

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опустошение»