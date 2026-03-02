Опустошение (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Havoc
Боевик, Криминал18+
О фильме
Расследуя убийство молодого криминального босса иего окружения, детектив Уокер выясняет, чтов момент преступления тамнаходился Чарли—сын кандидата вмэры, скоторым укопа давние коррупционные отношения. Уокер пытается разыскать ставшего главным подозреваемым Чарли иего девушку, прежде чемдо нихдоберутся егоколлеги, аиз Азии прибывает глава триады имать убитого ствёрдым намерением покарать виновных.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Криминал
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Гарет
Эванс
- Актёр
Том
Харди
- ДМАктриса
Джесси
Мей Ли
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актёр
Форест
Уитакер
- ДКАктёр
Джастин
Корнвэлл
- ЕЯАктриса
Ео
Яннянн
- СПАктёр
Санни
Пан
- Актёр
Луис
Гусман
- РХАктёр
Ричард
Хэррингтон
- МУАктриса
Мишель
Уотерсон
- КМАктёр
Кселиа
Мендес-Джонс
- ДЦАктёр
Джим
Цезар
- ЛОАктёр
Локхарт
Огилве
- СМАктёр
Серхат
Метин
- Актёр
Гордон
Александр
- МЛАктриса
Меган
Локхёрст
- ДМАктёр
Джек
Моррис
- НРАктриса
Наргес
Рашиди
- ДААктёр
Джереми
Ан Джонс
- АЛАктёр
Аарон
Ли
- ДААктриса
Дженнифер
Армор
- КСАктёр
Кларенс
Смит
- АТАктёр
Альберт
Тэнг
- ТУАктёр
Том
У
- ДВАктриса
Джилл
Винтерниц
- ССАктриса
Стэйси
Собески
- ШДАктриса
Шэрон
Д. Кларк
- ДКАктёр
Джон-Скотт
Кларк
- КЭАктёр
Кристофер
Эшман
- ДБАктёр
Дэррил
Брэдфорд
- РЧАктёр
Ричард
Чан
- ДЧАктёр
Дэвид
Чун
- НДАктриса
Николь
Джозеф
- Сценарист
Гарет
Эванс
- Продюсер
Гарет
Эванс
- Продюсер
Том
Харди
- АТПродюсер
Арам
Терцакян