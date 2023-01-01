Операция (фильм, 1998) смотреть онлайн

Операция по обезвреживанию орудующей в Фениксе банды наркодельцов на грани срыва. Из-за постоянной утечки информации один за другим гибнут полицейские. Участвующие в операции крутые копы Джейкоб Питерсон и Пол Делюка обнаруживают фургон с грузом героина на пятьдесят миллионов долларов. Груз может помочь в поимке крупного наркобарона.

Но их расследование намерено тормозится высокими полицейскими чинами. У напарников возникает подозрение, что кто-то из руководства работает на мафию. Теперь они вынуждены начать настоящую войну не только с могущественным преступным синдикатом, но и с изменниками в рядах стражей закона. Но Джейкоб и Пол даже не подозревают, кто на самом деле стоит за спинами их врагов.



