Операция (фильм, 1998) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Операция по обезвреживанию орудующей в Фениксе банды наркодельцов на грани срыва. Из-за постоянной утечки информации один за другим гибнут полицейские. Участвующие в операции крутые копы Джейкоб Питерсон и Пол Делюка обнаруживают фургон с грузом героина на пятьдесят миллионов долларов. Груз может помочь в поимке крупного наркобарона.
Но их расследование намерено тормозится высокими полицейскими чинами. У напарников возникает подозрение, что кто-то из руководства работает на мафию. Теперь они вынуждены начать настоящую войну не только с могущественным преступным синдикатом, но и с изменниками в рядах стражей закона. Но Джейкоб и Пол даже не подозревают, кто на самом деле стоит за спинами их врагов.
Рейтинг
- БМРежиссёр
Брэт
Майклс
- Актёр
Кортни
Гейнс
- РМАктёр
Рон
Мэйсэк
- Актёр
Чарли
Шин
- ДЭАктёр
Джо
Эстевес
- ДЛАктёр
Джо
Ландо
- Актёр
Марк
Дакаскос
- МСАктриса
Мередит
Сэленджер
- ТНАктриса
Тина
Нгуен
- Актёр
Мартин
Шин
- ПГАктёр
Пол
Глисон
- БГСценарист
Билл
Гуква
- ЭМСценарист
Эд
Мастерсон
- Сценарист
Чарли
Шин
- ШССценарист
Шэйн
Стэнли
- ТШПродюсер
Тревор
Шорт
- Продюсер
Эли
Самаха
- Продюсер
Ави
Лернер
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- ДУХудожница
Дебра
Уикершем
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- КВХудожница
Катрин
Вагнер
- ШСМонтажёр
Шэйн
Стэнли
- КЛКомпозитор
Кайл
Левель
- БМКомпозитор
Брэт
Майклс