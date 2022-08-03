Операция «Португалия» (фильм, 2021) смотреть онлайн

Операция «Португалия»
Операция «Португалия»
2021, Opération Portugal
Комедия87 мин12+

О фильме

Хаким – дружелюбный патрульный средних лет. Его семья произошла из Марокко, а живeт он во Франции со своей мамой. Однажды по приказу Интерпола ему приходится внедриться в португальскую общину, чтобы добыть сведения о торговле наркотиками. Хаким вынужден в кратчайшие сроки осваивать акцент и изучать особенности культуры сообщества португальцев, но полицейский не может похвастаться особым талантом, так что успех операции висит на волоске.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.7 IMDb