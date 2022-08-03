Операция «Португалия» (фильм, 2021) смотреть онлайн

Хаким – дружелюбный патрульный средних лет. Его семья произошла из Марокко, а живeт он во Франции со своей мамой. Однажды по приказу Интерпола ему приходится внедриться в португальскую общину, чтобы добыть сведения о торговле наркотиками. Хаким вынужден в кратчайшие сроки осваивать акцент и изучать особенности культуры сообщества португальцев, но полицейский не может похвастаться особым талантом, так что успех операции висит на волоске.

