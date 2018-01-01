Операция «Колибри» (фильм, 2018) смотреть онлайн

Операция «Колибри»
2018, The Hummingbird Project
Драма, Триллер106 мин18+

О фильме

Как заработать миллионы на бирже? Можно долго учиться на трейдера, а можно протянуть кабель через всю страну и получать котировки раньше остальных. Антон и Винсент решают провернуть аферу века, но на их пути встаeт Эва Торрес - роковая женщина и беспринципный злой гений.

Страна
Бельгия, Канада
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

