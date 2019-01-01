Опасный элемент
Wink
Фильмы
Опасный элемент

Опасный элемент (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Radioactive
Драма, Мелодрама105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мария Складовская – польская эмигрантка в Париже 19 века. Еe единственная страсть – физика, и она мечтает оставить свой след в науке. Так она знакомится с Пьером Кюри, учeным, который берeт еe на работу в качестве ассистентки. Их ждут брак, рождение двух дочерей, жаркие споры в совместных исследованиях радиоактивности и невероятные научные открытия.

Опасный элемент смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Франция, Великобритания, Китай, Венгрия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный элемент»