Опасный элемент (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Radioactive
Драма, Мелодрама105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мария Складовская – польская эмигрантка в Париже 19 века. Еe единственная страсть – физика, и она мечтает оставить свой след в науке. Так она знакомится с Пьером Кюри, учeным, который берeт еe на работу в качестве ассистентки. Их ждут брак, рождение двух дочерей, жаркие споры в совместных исследованиях радиоактивности и невероятные научные открытия.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МСРежиссёр
Маржан
Сатрапи
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Сэм
Райли
- Актёр
Саймон
Расселл Бил
- Актёр
Анайрин
Барнард
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- ШБАктриса
Шан
Брук
- ДРАктриса
Джорджина
Рич
- ХТАктриса
Харриет
Тернбулл
- КПАктриса
Кэтрин
Паркинсон
- ЭДАктёр
Эдвард
Дэвис
- ДТСценарист
Джек
Торн
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Пол
Уэбстер
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- СРМонтажёр
Стефани
Рош
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин