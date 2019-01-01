Опасный элемент (фильм, 2019) смотреть онлайн

Мария Складовская – польская эмигрантка в Париже 19 века. Еe единственная страсть – физика, и она мечтает оставить свой след в науке. Так она знакомится с Пьером Кюри, учeным, который берeт еe на работу в качестве ассистентки. Их ждут брак, рождение двух дочерей, жаркие споры в совместных исследованиях радиоактивности и невероятные научные открытия.



