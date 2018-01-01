Опасный бизнес
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Опасный бизнес

Опасный бизнес (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Gringo
Боевики, Драмы106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Сотрудник фармацевтической компании по имени Гарольд имитирует собственное похищение в надежде, что руководство заплатит за него щедрый выкуп. Тем временем бандиты из мексиканской наркомафии объявляют реальную охоту на Гарольда, ведь ему известен секрет одного очень прибыльного лекарства.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный бизнес»

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