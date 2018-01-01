Опасный бизнес (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Gringo
Боевики, Драмы106 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Сотрудник фармацевтической компании по имени Гарольд имитирует собственное похищение в надежде, что руководство заплатит за него щедрый выкуп. Тем временем бандиты из мексиканской наркомафии объявляют реальную охоту на Гарольда, ведь ему известен секрет одного очень прибыльного лекарства.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Нэш
Эдгертон
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- ККАктёр
Карлос
Корона
- ДКАктёр
Диего
Катаньо
- РКАктёр
Родриго
Кориа
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Сценарист
Энтони
Тамбакис
- Продюсер
А.Дж.
Дикс
- Продюсер
Нэш
Эдгертон
- Продюсер
Энтони
Тамбакис
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Анна
Котова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- ЛДМонтажёр
Люк
Дулан
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек