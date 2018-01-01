Wink
Опасные связи
Актёры и съёмочная группа фильма «Опасные связи»

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасные связи»

Режиссёры

Мерседес Морган

Mercedes Bryce Morgan
Режиссёр

Актёры

Андра Нечита

Andra Nechita
АктрисаCin
Мэдди Хассон

Maddie Hasson
АктрисаSage
Элиан Рейс

Eliane Reis
АктрисаAngie
Клейтон Спенсер

Clayton Spencer
АктёрBrett
Алекс Роу

Alex Roe
АктёрWill
Марко Пигосси

Marco Pigossi
АктёрDiego

Сценаристы

Джошуа Фридлендер

Joshua Friedlander
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Блюменфилд

Jason Blumenfeld
Продюсер
Мики Лидделл

Mickey Liddell
Продюсер
Джошуа Фридлендер

Joshua Friedlander
Продюсер
Пит Шилеймон

Pete Shilaimon
Продюсер

Художники

Эулин Колетт Хафки

Eulyn Colette Hufkie
Художница
Кендра Браданини

Kendra Bradanini
Художница
Лоуренс Хэмпфри

Lawrence Humphreys
Художник
Мили Морено

Mily Moreno
Художница

Монтажёры

Анжум Аграма

Anjoum Agrama
Монтажёр

Композиторы

Бен Черни

Ben Cherney
Композитор
Роке Баньос

Roque Baños
Композитор