Фильм Опасные связи

Две молодые пары по ошибке забронировали один загородный особняк на уикенд. Чтобы не отменять кратковременный отпуск, они решают провести его под одной крышей с незнакомцами. Когда гости открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, новое знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.



