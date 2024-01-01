Опасные связи
Опасные связи

Фильм Опасные связи

2024, Bone Lake
Ужасы, Триллер18+
О фильме

Две молодые пары по ошибке забронировали один загородный особняк на уикенд. Чтобы не отменять кратковременный отпуск, они решают провести его под одной крышей с незнакомцами. Когда гости открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, новое знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасные связи»