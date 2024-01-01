Фильм Опасные связи

О фильме
Две молодые пары по ошибке забронировали один загородный особняк на уикенд. Чтобы не отменять кратковременный отпуск, они решают провести его под одной крышей с незнакомцами. Когда гости открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, новое знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.
6.9 IMDb
- ММРежиссёр
Мерседес
Морган
- АНАктриса
Андра
Нечита
- МХАктриса
Мэдди
Хассон
- ЭРАктриса
Элиан
Рейс
- КСАктёр
Клейтон
Спенсер
- АРАктёр
Алекс
Роу
- МПАктёр
Марко
Пигосси
- ДФСценарист
Джошуа
Фридлендер
- ДБПродюсер
Джейсон
Блюменфилд
- МЛПродюсер
Мики
Лидделл
- ДФПродюсер
Джошуа
Фридлендер
- ПШПродюсер
Пит
Шилеймон
- ЭКХудожница
Эулин
Колетт Хафки
- КБХудожница
Кендра
Браданини
- ЛХХудожник
Лоуренс
Хэмпфри
- ММХудожница
Мили
Морено
- ААМонтажёр
Анжум
Аграма
- БЧКомпозитор
Бен
Черни
- РБКомпозитор
Роке
Баньос