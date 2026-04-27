Опасные отношения
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Опасные отношения

Фильм Опасные отношения

2026, Over Your Dead Body
Боевик, Триллер18+
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О фильме

Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасные отношения»