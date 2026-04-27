Фильм Опасные отношения
2026, Over Your Dead Body
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЙТРежиссёр
Йорма
Такконе
- Актриса
Самара
Уивинг
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актриса
Джульетт
Льюис
- Актёр
Пол
Гилфойл
- КРАктриса
Кайла
Радомски
- Актёр
Кит
Джардин
- ДСАктриса
Дануся
Самал
- НКАктёр
Николай
Кински
- ДКАктёр
Джейк
Каррен
- РГАктёр
Роберт
Гудман
- НКСценарист
Ник
Кочер
- ДНСценарист
Джон
Найвен
- ГДПродюсер
Гай
Данелла
- ЛКПродюсер
Ли
Ким
- Продюсер
Дэвид
Литч
- КМПродюсер
Келли
МакКормик
- ДАХудожник
Джозеф
А. Ходжес
- ДКМонтажёр
Джереми
Коэн
- МККомпозитор
Мэттью
Комптон