Фильм Опасное пробуждение

Опасное пробуждение
1970, Wake in Fright
Триллер, Драма18+
О фильме

Джон Грант – работает учителем в глухой провинции. Дождавшись, наконец, вожделенного отпуска он по пути в Сидней проезжает через небольшой городок Бундеяббе. То, что должно было быть разовой невинной ночевкой, оборачивается путешествием сначала по злачным местам, а затем вовсе затяжным погружением в провинциальное безумие с пьяным угаром, разбоем и охотой на кенгуру.

Страна
Австралия, США, Великобритания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD

