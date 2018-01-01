Фильм Опасное пробуждение
1970, Wake in Fright
Триллер, Драма18+
О фильме
Джон Грант – работает учителем в глухой провинции. Дождавшись, наконец, вожделенного отпуска он по пути в Сидней проезжает через небольшой городок Бундеяббе. То, что должно было быть разовой невинной ночевкой, оборачивается путешествием сначала по злачным местам, а затем вовсе затяжным погружением в провинциальное безумие с пьяным угаром, разбоем и охотой на кенгуру.
СтранаАвстралия, США, Великобритания
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
- ТКРежиссёр
Тед
Котчефф
- ДААктёр
Джон
Армстронг
- СКАктриса
Сильвия
Кэй
- СДАктёр
Слим
ДеГрей
- ЧРАктёр
Чипс
Рафферти
- ДПАктёр
Дональд
Плезенс
- ККСценарист
Кеннет
Кук
- ЭДСценарист
Эван
Джонс
- ТКСценарист
Тед
Котчефф
- ХДПродюсер
Ховард
Дж. Барнс
- ДУПродюсер
Джордж
Уиллогби
- МСПродюсер
Морис
Сингер
- БХПродюсер
Билл
Хэрмон
- РУХудожник
Рон
Уильямс
- ДДХудожник
Дэннис
Джентл
- ЭБМонтажёр
Энтони
Бакли
- ДСКомпозитор
Джон
Скотт