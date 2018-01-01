Фильм Опасное пробуждение

Джон Грант – работает учителем в глухой провинции. Дождавшись, наконец, вожделенного отпуска он по пути в Сидней проезжает через небольшой городок Бундеяббе. То, что должно было быть разовой невинной ночевкой, оборачивается путешествием сначала по злачным местам, а затем вовсе затяжным погружением в провинциальное безумие с пьяным угаром, разбоем и охотой на кенгуру.



