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Опасное погружение

Опасное погружение (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Pressure
Триллеры87 мин18+

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Сюжет

Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточноафриканских вод на глубине 200 метров. Кислорода с каждым вдохом становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каждой минутой...

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасное погружение»

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