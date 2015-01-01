Опасное погружение (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточноафриканских вод на глубине 200 метров. Кислорода с каждым вдохом становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каждой минутой...



Опасное погружение смотреть онлайн �в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.