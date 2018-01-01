Wink
Опасная игра
Актёры и съёмочная группа фильма «Опасная игра»

Режиссёры

Стивен Хопкинс

Stephen Hopkins
Режиссёр

Актёры

Майлз Бьюкэнэн

Miles Buchanan
АктёрDavid
Маркус Грэхэм

Marcus Graham
АктёрJack
Стивен Грайвз

Steven Grives
АктёрMurphy
Кэтрин Уолкер

Kathryn Walker
АктрисаKathryn
Сэнди Лиллингстон

Sandie Lillingston
АктрисаZiggy
Джон Полсон

John Polson
АктёрTony
Макс Мелдрам

Max Meldrum
АктёрHistory tutor
Керри МакКэй

Kerry McKay
АктрисаStudent No. 1
Робби МакГрегор

Robbie McGregor
АктёрPolice Superintendent
Кристофер Дибб

Christopher Dibb
АктёрSenior officer
Питер Уэст

Peter West
АктёрCop
Джеймс Ричардс

James Richards
АктёрCop (в титрах: Jim Richards)
Терри Флэнеган

Terry Flanagan
АктёрDetective No. 1
Робин Мензес

Robin Menzies
АктрисаProstitute
Пэрис Джефферсон

Paris Jefferson
АктрисаTV Movie Girl

Сценаристы

Дэвид Грум

David Groom
Сценарист
Стивен Хопкинс

Stephen Hopkins
Сценарист
Майкл Ральф

Michael Ralph
Сценарист

Продюсеры

Бейзил Эпплби

Basil Appleby
Продюсер

Монтажёры

Тим Уэллберн

Tim Wellburn
Монтажёр

Операторы

Питер Леви

Peter Levy
Оператор

Композиторы

Лэс Гок

Les Gock
Композитор