Актёры и съёмочная группа фильма «Опасная игра»
Актёры
АктёрDavid
Майлз БьюкэнэнMiles Buchanan
АктёрJack
Маркус ГрэхэмMarcus Graham
АктёрMurphy
Стивен ГрайвзSteven Grives
АктрисаKathryn
Кэтрин УолкерKathryn Walker
АктрисаZiggy
Сэнди ЛиллингстонSandie Lillingston
АктёрTony
Джон ПолсонJohn Polson
АктёрHistory tutor
Макс МелдрамMax Meldrum
АктрисаStudent No. 1
Керри МакКэйKerry McKay
АктёрPolice Superintendent
Робби МакГрегорRobbie McGregor
АктёрSenior officer
Кристофер ДиббChristopher Dibb
АктёрCop
Питер УэстPeter West
АктёрCop (в титрах: Jim Richards)
Джеймс РичардсJames Richards
АктёрDetective No. 1
Терри ФлэнеганTerry Flanagan
АктрисаProstitute
Робин МензесRobin Menzies
АктрисаTV Movie Girl