Исабель с двумя детьми переезжает в престижный жилой дом, а стоимость аренды оказывается удивительно доступной. Высокие потолки, панорамные окна, шумоизоляция, лояльные и дружелюбные соседи — после заселения новая жизнь кажется Исабель шансом начать всё заново. Правда, спустя время она начинает замечать, что в доме действуют странные правила, а жильцов выбирают по неизвестному принципу. С каждым днём атмосфера становится все более тревожной: дети начинают вести себя странно, граница между реальностью и паранойей стирается, а сама Исабель все сильнее ощущает присутствие чего-то зловещего, скрытого буквально под полом её квартиры.

