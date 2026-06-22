Фильм Оно. Ночной кошмар
2026, Sleepwalker
Ужасы, Триллер18+
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О фильме
Скорбящая мать Сара страдает от снохождения, и её преследуют воспоминания об автокатастрофе, в которой погибла дочь. В страшных снах ей является нечто неописуемое и жуткое. Когда страшные сны Сары начинают прорываться в реальность и угрожать ее сыну, она понимает, что нужно разгадать тайну прошлого, погрузившись в ночной кошмар.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb
- БОРежиссёр
Брэндон
Оман
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- ДЧАктёр
Джастин
Чатвин
- БДАктриса
Беверли
Д’Анджело
- МБАктриса
Миша
Бартон
- ЛТАктриса
Лори
Тань Чинн
- ЭЛАктёр
Эрик
Лютес
- КХАктриса
Ки
Хо
- КСАктриса
Кэти
Сальводон
- ДДАктёр
Джин
Данте
- КЭАктриса
Крис
Эверетт
- ТДАктёр
Том
ДеНуччи
- АХАктёр
Артур
Хию
- МСАктёр
Мэтт
Соскья
- ЛКАктриса
Лиз
Камерон
- БОСценарист
Брэндон
Оман
- ДДПродюсер
Дженнифер
Дэвиссон
- Продюсер
Леонардо
ДиКаприо
- ПЛПродюсер
Пол
Луба
- ЧАПродюсер
Чад
А. Верди мл.
- ЕЕАктриса дубляжа
Екатерина
Егорова
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- СГАктриса дубляжа
Софья
Горелик
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ТММонтажёр
Такер
Маролф
- СЭКомпозитор
Себастьян
Эванс