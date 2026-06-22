Фильм Оно. Ночной кошмар

Скорбящая мать Сара страдает от снохождения, и её преследуют воспоминания об автокатастрофе, в которой погибла дочь. В страшных снах ей является нечто неописуемое и жуткое. Когда страшные сны Сары начинают прорываться в реальность и угрожать ее сыну, она понимает, что нужно разгадать тайну прошлого, погрузившись в ночной кошмар.

