Оно. Ночной кошмар
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Оно. Ночной кошмар

Фильм Оно. Ночной кошмар

2026, Sleepwalker
Ужасы, Триллер18+
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О фильме

Скорбящая мать Сара страдает от снохождения, и её преследуют воспоминания об автокатастрофе, в которой погибла дочь. В страшных снах ей является нечто неописуемое и жуткое. Когда страшные сны Сары начинают прорываться в реальность и угрожать ее сыну, она понимает, что нужно разгадать тайну прошлого, погрузившись в ночной кошмар.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оно. Ночной кошмар»