Они (фильм, 2002) смотреть онлайн

Фильм«Они»—хоррор одетских страхах, которые ждут момента, чтобы вернуться. Ужастик стирает грань между ночными кошмарами иреальностью, заставляя усомниться вбезопасности собственного дома.



Будущий психолог Джулия получает тревожный звонок отстарого друга, который утверждает, что монстры изихдетства вернулись. После трагической гибели парня она выясняет, что идругие еезнакомые страдают отодних итехже навязчивых видений. Объединившись, главные герои пытаются найти объяснение ипонять, являютсяли эти сущности порождением больного сознания иличем-тореальным. Чтобы выжить, героям предстоит столкнуться стем, что прячется всамых темных углах ихпамяти.



Некоторые двери, однажды открытые, уже невозможно закрыть, очем напоминает нам хоррор«Они». Смотреть его стоит ради зрелищно изображенного ужаса, корни которого уходят глубоко впсихику.

