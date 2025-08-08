Фильм «Они» — коллективный портрет пяти женщин, перешагнувших сорокалетний рубеж и оказавшихся на перепутье. Эта драма — откровенное повествование о поиске себя, когда юность осталась позади, а будущее уже не кажется безграничным.



Журналистка Линда запускает документальный проект, расспрашивая подруг о трех заветных желаниях. Этот простой вопрос становится катализатором, заставляющим каждую из них — ветреную актрису Бранку, одинокую преподавательницу Еву, обеспокоенную здоровьем Барбару и загадочную Хлою — взглянуть правде в глаза. Под предлогом съемок документального проекта о «трех желаниях» героини начинают делиться друг с другом самыми сокровенными страхами и проблемами. За фасадом успешности и уверенности скрываются кризисы: неверность мужей, сложности с взрослыми детьми, угасающая привлекательность и проблемы со здоровьем. Личные драмы переплетаются, создавая сложную картину женской дружбы, где поддержка соседствует с ревностью, а откровенность — с невысказанным.



Погружение в мир взрослых женщин, вынужденных заново определять свои ценности, ждет вас в фильме они «Они». Смотреть это кино интересно благодаря показанным в нем разным моделям поведения перед лицом кризиса.

