Они (фильм, 1997) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Они» — коллективный портрет пяти женщин, перешагнувших сорокалетний рубеж и оказавшихся на перепутье. Эта драма — откровенное повествование о поиске себя, когда юность осталась позади, а будущее уже не кажется безграничным.
Журналистка Линда запускает документальный проект, расспрашивая подруг о трех заветных желаниях. Этот простой вопрос становится катализатором, заставляющим каждую из них — ветреную актрису Бранку, одинокую преподавательницу Еву, обеспокоенную здоровьем Барбару и загадочную Хлою — взглянуть правде в глаза. Под предлогом съемок документального проекта о «трех желаниях» героини начинают делиться друг с другом самыми сокровенными страхами и проблемами. За фасадом успешности и уверенности скрываются кризисы: неверность мужей, сложности с взрослыми детьми, угасающая привлекательность и проблемы со здоровьем. Личные драмы переплетаются, создавая сложную картину женской дружбы, где поддержка соседствует с ревностью, а откровенность — с невысказанным.
Погружение в мир взрослых женщин, вынужденных заново определять свои ценности, ждет вас в фильме они «Они». Смотреть это кино интересно благодаря показанным в нем разным моделям поведения перед лицом кризиса.
СтранаЛюксембург, Бельгия, Португалия, Испания, Франция, Швейцария
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
Рейтинг
- ЛГРежиссёр
Луиш
Галван Телеш
- МАктриса
Миу-Миу
- ДФАктёр
Дидье
Фламан
- МГАктриса
Мапи
Галан
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- ФЛАктриса
Флоранс
Луаре
- КМАктриса
Кармен
Маура
- МБАктриса
Мариза
Беренсон
- МКАктриса
Марта
Келлер
- МПАктёр
Морган
Перес
- ЛГСценарист
Луиш
Галван Телеш
- КВПродюсер
Клод
Варинго
- ДТПродюсер
Джани
Тилтгес
- ИГПродюсер
Иван
Гордон
- ФМХудожница
Фернанда
Морайс
- ЖВМонтажёр
Жак
Витта
- АМКомпозитор
Алехандро
Массо