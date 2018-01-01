Wink
Фильмы
Они придут за тобой
Актёры и съёмочная группа фильма «Они придут за тобой»

Актёры и съёмочная группа фильма «Они придут за тобой»

Режиссёры

Кирилл Соколов

Кирилл Соколов

Режиссёр

Актёры

Зази Битц

Зази Битц

Zazie Beetz
Актриса
Майхала Херролд

Майхала Херролд

Myha'la
Актриса
Патриша Аркетт

Патриша Аркетт

Patricia Arquette
Актриса
Пэтерсон Джозеф

Пэтерсон Джозеф

Paterson Joseph
Актёр
Том Фелтон

Том Фелтон

Tom Felton
Актёр
Элла Гэбриел

Элла Гэбриел

Gabe Gabriel
Актриса
Крис ван Ренсбург

Крис ван Ренсбург

Chris van Rensburg
Актёр
Дэррон Каллиган

Дэррон Каллиган

Darron Meyer
Актёр
Джеймс Римар

Джеймс Римар

James Remar
Актёр
Хизер Грэм

Хизер Грэм

Heather Graham
Актриса
Энгус Сэмпсон

Энгус Сэмпсон

Angus Sampson
Актёр

Сценаристы

Алекс Литвак

Алекс Литвак

Alex Litvak
Сценарист
Кирилл Соколов

Кирилл Соколов

Сценарист

Продюсеры

Андрес Мускетти

Андрес Мускетти

Andres Muschietti
Продюсер
Барбара Мускетти

Барбара Мускетти

Barbara Muschietti
Продюсер

Монтажёры

Люк Дулан

Люк Дулан

Luke Doolan
Монтажёр

Операторы

Исаак Бауман

Исаак Бауман

Isaac Bauman
Оператор

Композиторы

Карлос Рафаэль Ривера

Карлос Рафаэль Ривера

Carlos Rafael Rivera
Композитор