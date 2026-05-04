Они придут за тобой
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Они придут за тобой

Они придут за тобой (фильм, 2026) смотреть онлайн

6.82026, They Will Kill You
Комедия, Ужасы95 мин18+

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О фильме

Домработница откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Начиная работать на новых обеспеченных хозяев, она, сама того не подозревая, попадает в тайное сообщество, связанное с исчезновениями людей.

Страна
США, ЮАР, Канада
Жанр
Комедия, Ужасы
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Они придут за тобой»