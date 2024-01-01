Фильм Она танцует у моря

Китайская поэтесса Юй Сюхуа, опубликовавшая шесть книг общим тиражом свыше двух миллионов экземпляров, родилась с детским церебральным параличом в сельской местности. В 19 лет, сразу после окончания школы, она вступила в брак по договорённости, лишённый любви. Спустя 20 лет Юй расторгла брачный союз, а в 46 лет впервые влюбилась. Но чем глубже женщина погружалась в новые отношения, тем больше приходилось жертвовать, пока она не оказалась перед мучительным выбором.



Она танцует у моря покупка билетов в кино онлайн