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Она его обожает

Она его обожает (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Elle l'adore
Триллер, Драма104 мин18+

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О фильме

История о том, как популярный певец стучится в двери своей фанатки и просит о небольшом одолжении: спрятать труп его бывшей подруги.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb