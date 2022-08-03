Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. История пакистанской школьницы Малалы Юсафзай, подвергшейся нападению талибов за свои призывы к поддержке женского образования, ставшей после этого известной всему миру и приглашенной выступить на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

