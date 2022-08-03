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Он назвал меня Малала

Он назвал меня Малала (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, He Named Me Malala
Документальный, Биография84 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. История пакистанской школьницы Малалы Юсафзай, подвергшейся нападению талибов за свои призывы к поддержке женского образования, ставшей после этого известной всему миру и приглашенной выступить на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Страна
США, ОАЭ
Жанр
Документальный, Биография
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb