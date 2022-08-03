Он назвал меня Малала (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, He Named Me Malala
Документальный, Биография84 мин16+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. История пакистанской школьницы Малалы Юсафзай, подвергшейся нападению талибов за свои призывы к поддержке женского образования, ставшей после этого известной всему миру и приглашенной выступить на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
СтранаСША, ОАЭ
ЖанрДокументальный, Биография
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb