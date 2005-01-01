Он и Она - Секреты отношений. Ч.3. (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

В этой программе делается попытка разобраться в чрезвычайно сложных и запутанных отношениях между человеческими полами, то есть между мужчинами и женщинами. Вас ждут увлекательные и уникальные эксперименты, которые помогут выявить, в чем состоят физические и психологические различия полов, и по каким критериям мужчина и женщина выбирает себе пару. В тестах участвуют пять женщин и пять мужчин. Ученые проведут подробное исследование их характеров и способностей, достоинств и недостатков. В ходе экспериментов их участникам придется пересмотреть свои взгляды на окружающий мир и на собственную персону.



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