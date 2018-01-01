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Фильмы
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Актёры и съёмочная группа фильма «Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)»

Режиссёры

Василий Булатов

Василий Булатов

Режиссёр

Сценаристы

Туйара Илларионова

Туйара Илларионова

Сценарист

Продюсеры

Туйара Илларионова

Туйара Илларионова

Продюсер

Художники

Дора Айкуо Тихонова

Дора Айкуо Тихонова

Художница

Операторы

Дмитрий Ляшеев

Дмитрий Ляшеев

Оператор

Композиторы

Моисей Кобяков

Моисей Кобяков

Композитор