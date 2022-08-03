Охотники за трюфелями (фильм, 2020) смотреть онлайн

Охотники за трюфелями
7.82020, The Truffle Hunters
Документальный80 мин12+

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с итальянской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. «Если не доверяешь собаке, по трюфели не ходи» – один из маленьких секретов, которым 84-летний ветеран охоты за деликатесными грибами делится при включенной камере. Поиск трюфелей – не просто бизнес, увлечение и приключение это игра на всю жизнь и настоящее искусство, творя которое человек и его четвероногий спутник должны действовать как единый организм – словно Александр Македонский и Буцефал.

Страна
США, Греция, Италия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb