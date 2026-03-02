Охотники за привидениями: Леденящий ужас (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Ghostbusters: Frozen Empire
Фантастика, Фэнтези18+
О фильме
Семья Спенглеров возвращается влегендарную пожарную часть вНью-Йорке.
СтранаСША, Канада, Великобритания
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ГКРежиссёр
Гил
Кинан
- Актёр
Пол
Радд
- Актриса
Кэрри
Кун
- ФВАктёр
Финн
Вулфхард
- МГАктриса
Маккенна
Грейс
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- СОАктриса
Селеста
О’Коннор
- ЛКАктёр
Логан
Ким
- ЭЭАктриса
Эмили
Элин Линд
- ДААктёр
Джеймс
Акастер
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- Актёр
Эрни
Хадсон
- ЭПАктриса
Энни
Поттс
- УЭАктёр
Уильям
Этертон
- ШУАктриса
Шелли
Уильямс
- КТАктёр
Крис
Таммингс
- ДРАктёр
Джон
Ротмен
- СУАктёр
Стивен
Уитфилд
- КДАктёр
Крис
Джинези
- ШБАктёр
Шэй
Бурк
- КМАктёр
Кевин
Мэнголд
- ИУАктёр
Иэн
Уайт
- НКАктриса
Натали
Кусто
- АСАктёр
Адам
Спирс
- КТАктриса
Клэр
Тителмэн
- ЭЭАктриса
Эвелин
Эдвардс
- ДМАктриса
Дееивя
Меир
- МТАктриса
Мария
Тереза Криси
- РДАктёр
Рэми
Джеминарио
- ДГАктёр
Джесси
Галлегос
- ДМАктёр
Джонатан
Мерседес
- ВКАктёр
Винни
Коппола
- АМАктёр
Адам
Мюррэй
- ГКСценарист
Гил
Кинан
- ДРСценарист
Джейсон
Райтман
- Сценарист
Айвен
Райтман
- Сценарист
Дэн
Эйкройд
- Продюсер
Дэн
Эйкройд
- ДБПродюсер
Джейсон
Блюменфилд
- ГКПродюсер
Гил
Кинан
- НОМонтажёр
Нэйтан
Орлофф
- ШРМонтажёр
Шэйн
Рид
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли