Охотники (фильм, 1981) смотреть онлайн

Фильм «Охотники» — детективная драма 1981 года о дипломате, который с молодой женой отправляется в охотничий домик, где узнает, что она и их проводник связаны жуткой тайной.



Стефан приезжает с юной супругой Даниэлой в Татры, чтобы насладиться восточноевропейской охотой, мечтая добыть медведя. В уединенном шале главный герой постепенно замечает странную связь между женой и охотничьим проводником Борисом. Выясняется, что они давно знакомы и скрывают мрачную тайну: Борис когда-то покрывал Даниэлу, лжесвидетельствуя в суде, что убийство ее первого мужа-абьюзера было несчастным случаем на охоте. Борис использует этот секрет, чтобы шантажировать Даниэлу ради возобновления отношений, но его стратегия приводит к трагедии.



Напряженная атмосфера психологической драмы, темные тайны и моральные дилеммы ждут вас в фильме «Охотники». Смотреть его стоит ценителям ретростилистики и честного взгляда на человеческую природу, когда страсть и прошлое сталкиваются с роковыми последствиями.

