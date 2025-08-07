Охотник (фильм, 1980) смотреть онлайн

Фильм «Охотник» — боевик 1980 года, где напряжение погони сочетается с харизмой Стива МакКуина в его последней главной роли. Основанная на реальной истории картина показывает суровую изнанку охоты за преступниками.



Профессиональный охотник за головами Ральф «Папа» Торсон выслеживает беглых преступников за деньги. Его новая мишень — опасный психопат, одержимый местью самому Ральфу. Работа Торсона осложняется возрастом и усталостью, но он не отступает. Погоня за врагом становится не только профессиональным вызовом, но и личным испытанием. Противники из прошлого и новые угрозы заставляют главного героя балансировать на грани.



Через призму жизни наемника передается дух времени в боевике «Охотник». Смотреть его стоит ради игры МакКуина, чья работа добавляет глубины образу неуловимого преследователя.

