Охота (фильм, 2013) смотреть онлайн

Документальный фильм «Охота» — это подробный рассказ о том, как ЦРУ на протяжении без малого двух десятилетий пыталось выйти на след самого разыскиваемого террориста — лидера международной террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.



Картина режиссера Грега Баркера показывает изнутри, как устроена работе спецслужб. Интервью с оперативниками и аналитиками, уникальные архивные кадры — все это складывается в единое увлекательное повествование. После терактов 11 сентября поиски бен Ладена превращаются в гонку со временем: нужно понять, где скрывается лидер «Аль-Каиды», кто помогает ему перемещаться и как устроена его сеть. Постепенно сотрудники разведки приходят к ключевому следу — человеку, который приводит прямо к укрытию Усамы.



Баркер не пытается идеализировать американские спецслужбы — картина показывает, как много ошибок и неверных предположений сопровождали это расследование. Смотреть фильм «Охота» стоит для того, чтобы увидеть реальную, не голливудскую сторону борьбы с терроризмом — кропотливую и часто неблагодарную работу людей, которые годами остаются в тени, но от чьих выводов зависит безопасность всего мира.

