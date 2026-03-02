Ограбление (фильм, 2025) смотреть онлайн

Ограбление
2025, The Pickup
Боевик, Комедия96 мин18+

Обычная перевозка денег принимает неожиданный оборот, когда непохожие друг надруга инкассаторы Расселл иТрэвис попадают взасаду. Наних нападает группа преступников воглаве срасчётливой Зои, чьипланы включают нетолько ограбление.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление»