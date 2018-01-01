Wink
Ограбление
Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление»

Режиссёры

Роуди Херрингтон

Rowdy Herrington
Режиссёр

Актёры

Роберт Миано

Robert Miano
АктёрLt. Vincent Marino
Скотт Хейндл

Scott Heindl
АктёрSteve Spizak
Джон Ливингстон

John Livingston
АктёрFBI Agent Rick Kendall
Джеймс Спэйдер

James Spader
АктёрJohn Parker
Лесли Стефансон

Leslie Stefanson
АктрисаNatalie Wright
Тим Генри

Tim Henry
АктёрArlen Morris
Альф Хамфриз

Alf Humphreys
АктёрMike O'Grady
Алекс Захара

Alex Zahara
АктёрTommy Meeker
Марк Холден

Mark Holden
АктёрRoy Freeman
Дэвид Кит

David Keith
АктёрRay DeCarlo

Сценаристы

Роуди Херрингтон

Rowdy Herrington
Сценарист

Продюсеры

Джон Крамер

Jon Kramer
Продюсер
Дэн Ховард

Dan Howard
Продюсер
Мэри Гилфойл

Mary Guilfoyle
Продюсер
Стив Бесвик

Steve Beswick
Продюсер

Художники

Эндрю Дескин

Andrew Deskin
Художник
Вики Питерс

Vicky Peters
Художница
Дэвид Чиассон

David Chiasson
Художник

Монтажёры

Гарри Б. Миллер III

Harry B. Miller III
Монтажёр

Композиторы

Дэвид Китэй

David Kitay
Композитор