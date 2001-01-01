Ограбление (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Лола — мать-одиночка, нищая, работающая уборщицей и горничной. Сильвия беременна, а её любовник (её начальник) никак не хочет уходить от жены. Майте, недавно овдовевшая, обнаруживает, что у неё нет ни гроша, но хочет сохранить приличия и устроить дочери пышную свадьбу, а Печолата, юная панк-девушка, живущая в молодёжном центре, вскоре окажется на улице. Лола, которая каждое утро убирающаяся в банке, решает ограбить его, уговаривая остальных присоединиться к ней: они воспользуются игрушечными пистолетами, переоденутся в мужчин, возьмут Сильвию в заложницы, и всё будет гладко. Но всё идёт наперекосяк, включая то, что бывший парень Лолы, Густаво, — полицейский.
Рейтинг
- ЕЛРежиссёр
Ева
Лесмес
- ХПАктёр
Хайме
Пухоль
- ОМАктёр
Омар
Муньос
- АМАктриса
Антония
Мартинес
- ХХАктёр
Хуан
Хеа
- АОАктриса
Адриана
Осорес
- МВАктриса
Марибель
Верду
- ХКАктёр
Хоакин
Климент
- Актриса
Малена
Альтерио
- КМАктриса
Кармен
Маура
- АСАктёр
Алехандро
Сигуэнса
- ЛМСценарист
Луис
Мариас
- СБПродюсер
Сесар
Бенитес
- МУХудожница
Маргарет
Уотти
- ЛВХудожник
Луис
Вальес
- МЭМонтажёр
Мария
Элена Саинс де Росас
- МВКомпозитор
Мануэль
Вильяльта