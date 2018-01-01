Wink
Фильмы
Ограбление
Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление»

Режиссёры

Александр Аркади

Alexandre Arcady
Режиссёр

Актёры

Ги Маршан

Guy Marchand
АктёрGeorges
Ким Кэтролл

Kim Cattrall
АктрисаLise
Рэймонд Акилон

Raymond Aquilon
АктёрFrankie
Жорж Каррер

Georges Carrère
АктёрDirecteur de Banque
Жак Вильре

Jacques Villeret
АктёрJeremie
Жан-Клод Де Горос

Jean-Claude de Goros
АктёрInspecteur Fox
Жан-Пьер Марьель

Jean-Pierre Marielle
АктёрSimon Labrosse
Жан-Поль Бельмондо

Jean-Paul Belmondo
АктёрGrimm
Иван Понтон

Yvan Ponton
АктёрTremplin

Сценаристы

Александр Аркади

Alexandre Arcady
Сценарист
Даниэль Сен-Амон

Daniel Saint-Hamont
Сценарист
Франсис Вебер

Francis Veber
Сценарист

Продюсеры

Жан-Поль Бельмондо

Jean-Paul Belmondo
Продюсер
Бернар Болзингер

Bernard Bolzinger
Продюсер
Ален Бельмондо

Alain Belmondo
Продюсер

Художники

Жан-Луи Поведа

Jean-Louis Povéda
Художник
Мик Шеминаль

Mic Cheminal
Художник
Жиль Аирд

Gilles Aird
Художник
Тони Эгри

Tony Egry
Художник

Монтажёры

Жоэль Ван Эффентерр

Joële Van Effenterre
Монтажёр

Композиторы

Серж Франклин

Serge Franklin
Композитор