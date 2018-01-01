Ограбление (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, Hold-Up
Комедия, Криминал16+
О фильме
Как вы думаете, на что способен человек, решивший ограбить банк? А если этот человек, к тому же - личность разносторонняя и изобретательная? В таком случае, афера может приобрести крупные масштабы. Если хочешь стать миллионером – не стоит мелочиться.
Герой замахнулся на главный банк Монреаля. Его помощники всего лишь начинающие мошенники. Естественно на пути воплощения грандиозного замысла встречаются препятствия: в игру вступает человеческий фактор.
Рейтинг
- ААРежиссёр
Александр
Аркади
- ГМАктёр
Ги
Маршан
- Актриса
Ким
Кэтролл
- РААктёр
Рэймонд
Акилон
- ЖКАктёр
Жорж
Каррер
- ЖВАктёр
Жак
Вильре
- ЖДАктёр
Жан-Клод
Де Горос
- Актёр
Жан-Пьер
Марьель
- Актёр
Жан-Поль
Бельмондо
- ИПАктёр
Иван
Понтон
- ААСценарист
Александр
Аркади
- ДССценарист
Даниэль
Сен-Амон
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- Продюсер
Жан-Поль
Бельмондо
- ББПродюсер
Бернар
Болзингер
- АБПродюсер
Ален
Бельмондо
- ЖПХудожник
Жан-Луи
Поведа
- МШХудожник
Мик
Шеминаль
- ЖАХудожник
Жиль
Аирд
- ТЭХудожник
Тони
Эгри
- ЖВМонтажёр
Жоэль
Ван Эффентерр
- СФКомпозитор
Серж
Франклин