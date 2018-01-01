Ограбление
Wink
Фильмы
Ограбление

Ограбление (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Hold-Up
Комедия, Криминал16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Как вы думаете, на что способен человек, решивший ограбить банк? А если этот человек, к тому же - личность разносторонняя и изобретательная? В таком случае, афера может приобрести крупные масштабы. Если хочешь стать миллионером – не стоит мелочиться.

Герой замахнулся на главный банк Монреаля. Его помощники всего лишь начинающие мошенники. Естественно на пути воплощения грандиозного замысла встречаются препятствия: в игру вступает человеческий фактор.

Ограбление смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Канада
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление»