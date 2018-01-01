Wink
Фильмы
Ограбление
Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление»

Режиссёры

Сиг Шор

Сиг Шор

Sig Shore
Режиссёр

Актёры

Роджер Дэвис

Роджер Дэвис

Roger Davis
АктёрDeputy Police Chief
Роберт Гинти

Роберт Гинти

Robert Ginty
АктёрDon Tucker
Джон Эпри

Джон Эпри

John Aprea
АктёрRon
Джеймс Андроника

Джеймс Андроника

James Andronica
АктёрMickey Bent
Эдди Альберт

Эдди Альберт

Eddie Albert
АктёрHarry Kruger
Пэт Хингл

Пэт Хингл

Pat Hingle
АктёрFrank Boda
Джон Каллам

Джон Каллам

John Cullum
АктёрThe President
Сара Лэндженфелд

Сара Лэндженфелд

Sarah Langenfeld
АктрисаLeslie
Николас Сурови

Николас Сурови

Nicolas Surovy
АктёрJulian
Джон Трип

Джон Трип

John Tripp
АктёрDixie

Сценаристы

Роберт Липсайт

Роберт Липсайт

Robert Lipsyte
Сценарист

Продюсеры

Эдвард Л. Монторо

Эдвард Л. Монторо

Edward L. Montoro
Продюсер
Рон Гортон

Рон Гортон

Ron Gorton
Продюсер
Дэвид Грин

Дэвид Грин

David Greene
Продюсер
Сиг Шор

Сиг Шор

Sig Shore
Продюсер

Художники

Стив Уилсон

Стив Уилсон

Steve Wilson
Художник

Монтажёры

Рон Калиш

Рон Калиш

Ron Kalish
Монтажёр

Композиторы

Джон Себастьян

Джон Себастьян

John Sebastian
Композитор
Фил Голдстон

Фил Голдстон

Phil Goldston
Композитор