Ограбление века (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Holy Water
Комедия, Криминал89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Однажды в английской глубинке местный почтальон уговорил своих приятелей украсть грузовик виагры и затем продать его в Амстердаме на черном рынке. Сказано-сделано. Правда оказалось, что бочки с таблетками оборудованы радиомаяками, и теперь по следу горе-воришек идет служба безопасности фармацевтической компании.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДЛАктёр
Джон
Линч
- ККАктёр
Корнелиус
Кларк
- ЛОАктёр
Лохланн
О’Мира
- КБАктёр
Киэн
Бэрри
- СЛАктриса
Сьюзен
Линч
- ДМАктриса
Дирдри
Маллинз
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- ТЛАктёр
Том
Листер мл.
- СТАктёр
Стэнли
Таунсенд
- АБАктриса
Анджелин
Болл
- МОСценарист
Майкл
О’Махони
- ФКПродюсер
Фрэнк
Кенигсберг
- РШПродюсер
Ромейн
Шредер
- ШБМонтажёр
Шон
Бартон
- ТБКомпозитор
Том
Батой
- ФТКомпозитор
Франко
Тортора