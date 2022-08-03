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Ограбление века

Ограбление века (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Holy Water
Комедия, Криминал89 мин18+

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О фильме

Однажды в английской глубинке местный почтальон уговорил своих приятелей украсть грузовик виагры и затем продать его в Амстердаме на черном рынке. Сказано-сделано. Правда оказалось, что бочки с таблетками оборудованы радиомаяками, и теперь по следу горе-воришек идет служба безопасности фармацевтической компании.

Страна
Ирландия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb