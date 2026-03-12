Ограбление в Лос-Анджелесе (фильм, 2026) смотреть онлайн

Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, Crime 101
Триллер, Драма18+

Дерзкие ограбления неуловимого вора Дэвиса вдоль знаменитого шоссе 101поставили полицию втупик. Планируя последнее дело, которое должно стать «ударом всей жизни», онсталкивается сразочаровавшимся страховым брокером Шэрон, переживающей собственный переломный момент. Неожиданное сотрудничество между ними привлекает внимание настойчивого детектива Лу, который стремится раскрыть дело любой ценой, повышая ставки допредела.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

