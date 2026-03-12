Ограбление в Лос-Анджелесе (фильм, 2026) смотреть онлайн
2026, Crime 101
Триллер, Драма18+
О фильме
Дерзкие ограбления неуловимого вора Дэвиса вдоль знаменитого шоссе 101поставили полицию втупик. Планируя последнее дело, которое должно стать «ударом всей жизни», онсталкивается сразочаровавшимся страховым брокером Шэрон, переживающей собственный переломный момент. Неожиданное сотрудничество между ними привлекает внимание настойчивого детектива Лу, который стремится раскрыть дело любой ценой, повышая ставки допредела.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- БЛРежиссёр
Барт
Лэйтон
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актёр
Марк
Руффало
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актёр
Барри
Кеоган
- КХАктёр
Кори
Хокинс
- МБАктриса
Моника
Барбаро
- Актёр
Ник
Нолти
- ПРАктёр
Питер
Райдер
- БТАктёр
Бабак
Тафти
- ДБАктёр
Девон
Бостик
- Актёр
Пейман
Моаади
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актёр
Тейт
Донован
- КФАктёр
Кросби
Фицджералд
- ПААктёр
Пол
Адельштейн
- ПМАктёр
Патрик
Мулвей
- ДХАктриса
Дебора
Хедуолл
- НЛАктёр
Норман
Ленерт
- СМАктёр
Сет
Моррис
- ИУАктриса
Илка
Урбах
- АНАктриса
Андра
Нечита
- ДААктриса
Дженнифер
Армор
- ЭЭАктёр
Эндрю
Эшфорд
- КБАктриса
Кэй
Бэйли
- ТБАктриса
Терри
Бамбергер
- Актёр
Мэттью
Дель Негро
- ДОАктёр
Джон
Орантес
- ХФАктриса
Ханако
Футман
- ТФАктриса
Тори
Фрит
- БМАктёр
Бобби
МакГи
- ШОАктёр
Шон
О’Брайан
- ДПАктёр
Дэн
Перро
- БШАктёр
Бенжамин
Шарплс
- ДСАктёр
Дерек
Сиоу
- ФФАктёр
Фахим
Фазли
- ПРАктёр
Пабло
Рамос
- ИШАктёр
Ивэн
Шафран
- БЛСценарист
Барт
Лэйтон
- ДУСценарист
Дон
Уинслоу
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- БГПродюсер
Бенжамин
Грэйсон
- ЯСМонтажёр
Якоб
Секер Шульзингер
- ЭУОператор
Эрик
Уилсон
- БДКомпозитор
Бенжамин
Джон Пауэр