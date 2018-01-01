Wink
Фильмы
Ограбление с ограничениями
Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление с ограничениями»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление с ограничениями»

Актёры

Том Шиллинг

Том Шиллинг

Tom Schilling
АктёрOliver
Клаас Хойфер-Умлауф

Клаас Хойфер-Умлауф

Klaas Heufer-Umlauf
АктёрJulius
Лиза Биттер

Лиза Биттер

Lisa Bitter
АктрисаCosima
Сабрина Дитль

Сабрина Дитль

Sabrina Dietel
АктрисаFrau Schmidt-Thiedemann
Кристиан Аммермюллер

Кристиан Аммермюллер

Christian Ammermüller
АктёрVater im Stau
Пауль Дикхаут

Пауль Дикхаут

Paul Dickhaut
АктёрSohn im Stau
Михаэль Кранц

Михаэль Кранц

Michael Kranz
АктёрKursleiter
Штефан Мерки

Штефан Мерки

Stefan Merki
АктёрHerr Feldmann
Мария Хаппель

Мария Хаппель

Maria Happel
АктрисаFrau Zschetzsche
Йелла Хаазе

Йелла Хаазе

Jella Haase
АктрисаLaura

Сценаристы

Юстина Мюш

Юстина Мюш

Justyna Müsch
Сценарист

Продюсеры

Квирин Берг

Квирин Берг

Quirin Berg
Продюсер
Макс Видеман

Макс Видеман

Max Wiedemann
Продюсер
Юстина Мюш

Юстина Мюш

Justyna Müsch
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ушаков

Игорь Ушаков

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Александр Васильев

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Вадим Прохоров

Вадим Прохоров

Актёр дубляжа
Андрей Зайцев

Андрей Зайцев

Актёр дубляжа

Операторы

Матиас Фляйшер

Матиас Фляйшер

Matthias Fleischer
Оператор