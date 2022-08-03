Ограбление с ограничениями (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.02019, Die Goldfische
Комедия107 мин18+
О фильме
После серьезной аварии новые жизненные обстоятельства вынуждают еще недавно успешного банкира Оливера к реализации дерзкого преступного плана. Ему нужно доставить в Швейцарию большую сумму чeрных денег, а его помощниками и прикрытием в этом авантюрном путешествии становится команда весьма необычных сотрудников - людей с ограниченными возможностями и безграничным чувством юмора.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТШАктёр
Том
Шиллинг
- КХАктёр
Клаас
Хойфер-Умлауф
- ЛБАктриса
Лиза
Биттер
- СДАктриса
Сабрина
Дитль
- КААктёр
Кристиан
Аммермюллер
- ПДАктёр
Пауль
Дикхаут
- МКАктёр
Михаэль
Кранц
- ШМАктёр
Штефан
Мерки
- МХАктриса
Мария
Хаппель
- ЙХАктриса
Йелла
Хаазе
- ЮМСценарист
Юстина
Мюш
- КБПродюсер
Квирин
Берг
- МВПродюсер
Макс
Видеман
- ЮМПродюсер
Юстина
Мюш
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- МФОператор
Матиас
Фляйшер