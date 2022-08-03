Ограбление с ограничениями
Wink
Фильмы
Ограбление с ограничениями
8.02019, Die Goldfische
Комедия107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Ограбление с ограничениями (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

После серьезной аварии новые жизненные обстоятельства вынуждают еще недавно успешного банкира Оливера к реализации дерзкого преступного плана. Ему нужно доставить в Швейцарию большую сумму чeрных денег, а его помощниками и прикрытием в этом авантюрном путешествии становится команда весьма необычных сотрудников - людей с ограниченными возможностями и безграничным чувством юмора.

Страна
Германия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление с ограничениями»