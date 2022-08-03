Ограбление с ограничениями (фильм, 2019) смотреть онлайн

После серьезной аварии новые жизненные обстоятельства вынуждают еще недавно успешного банкира Оливера к реализации дерзкого преступного плана. Ему нужно доставить в Швейцарию большую сумму чeрных денег, а его помощниками и прикрытием в этом авантюрном путешествии становится команда весьма необычных сотрудников - людей с ограниченными возможностями и безграничным чувством юмора.

